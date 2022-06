Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in een poging wat te herstellen na een moeilijke week. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 1,4 procent op 405,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 12.990,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 1,7 procent met een stand van 5.982,39 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 1,3 procent naar 7.114,34 punten. "De daling van de rente op de obligatiemarkten ondersteunt vandaag ook de aandelenmarkten in Europa", aldus Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij Lynx. En ook de daling van de grondstofprijzen is positief, meent Blekemolen. "De daling van onder meer olie en koper betekent dat beleggers vermoeden dat de inflatie de komende tijd zal dalen". Een opmerkelijke uitzondering is dat de gasprijzen blijven stijgen, aldus hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque. Dit zal, aldus Keppenne, een aanzienlijk effect hebben op de consumptie, aangezien hierdoor de koopkracht van huishoudens zal afnemen. Olie werd vrijdag duurder. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het . op 105,61 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 111,36 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent. De Duitse ondernemer had in juni minder vertrouwen. De Britse consument gaf in mei minder uit. Vanmiddag staan in de Verenigde Staten de nieuwe woningverkopen en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan op de agenda. De euro/dollar noteerde op 1,0547. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0535 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0531 op de borden.



Bedrijfsnieuws Zalando heeft een winstwaarschuwing afgegeven vanwege een verzwakking in het consumentenvertrouwen in Europa in het tweede kwartaal. De koers van het aandeel noteerde een verlies van 13,6 procent. En ook de Brusselse farmaceut UCB heeft vrijdag de outlook voor 2022 verlaagd, maar de doelstellingen voor 2025 wel onveranderd gelaten. De koers van het aandeel UCB noteerde 2,0 procent lager. In Parijs liepen vijf koersen van de veertig hoofdaandelen terug, in Frankfurt dertien, de rest mocht bijschrijven ten opzichte van de slotnoteringen van donderdag.



De grootste koerswinsten in de Eurostoxx 50 waren voor de aandelen van Philips en Pernod Ricard met respectievelijk 6,4 en 3,8 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,9 procent in het groen. De S&P 500 index won donderdag 1,0 procent op 3.795,73 punten, de Dow Jones index steeg 0,6 procent op 30.677,36 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 11.232,19 punten. Bron: ABM Financial News

