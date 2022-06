ING verlaat Filippijnse retailmarkt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING is van plan de retailmarkt in de Filippijnen voor eind 2022 te verlaten, maar zal wel blijven investeren in zijn wholesaletak in het land. Dit meldde de bank vrijdag op de eigen website. De onzekere wereldwijde macro-situatie is voor de bank reden om de retailactiviteiten in de Filippijnen te staken. Het land zou fungeren als springplank naar andere Aziatische landen. "ING zal blijven investeren in de groei van ons wholesalebankbedrijf om onze positie in het land te versterken, en we hebben plannen om onze focus op duurzame financiering te vergroten", lichtte de bank toe. In de Filipijnen heeft ING circa 120 werknemers. In het afgelopen jaar trok ING zich al uit meer landen terug, maar de zakelijke activiteiten werden meestal wel voortgezet. Bron: ABM Financial News

