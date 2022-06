Valuta: euro houdt stand Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,0540 dollar, nadat de Amerikaanse munt verzwakte als gevolg van de scherp gedaalde inkoopmanagersindices in de Verenigde Staten in juni, die ook nog eens tegenvielen. "Die data hielpen de dollar niet echt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Tegelijkertijd blijft de Federal Reserve vastbesloten de inflatie de kop in te drukken en dat betekent een zeer actief rentebeleid indien nodig. In dat licht vinden wij de koers van de euro ten opzichte van de dollar redelijk hoog", aldus Van der Meer. De Duitse ondernemer had in juni minder vertrouwen. De Britse consument gaf in mei minder uit. Vanmiddag komen in de Verenigde Staten twee data naar buiten: de nieuwe woningverkopen over mei en het consumentenvertrouwen zoals de universiteit Michigan deze meet. De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,0541 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8580 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,2287 dollar. Bron: ABM Financial News

