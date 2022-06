AEX in herstel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs weet op de laatste dag van de handelsweek een aardig herstel te laten zien. De AEX steeg tegen het einde van de ochtend 1,7 procent naar 646,81 punten. Het kan de rest van het jaar alle kanten nog op, meent CIO Mark Haefele van UBS, en de enige zekerheid die er op dit moment is, is dat het volatiel blijft. "Beleggers zullen moeite hebben om onder deze omstandigheden te besluiten hoe ze hun portefeuilles positioneren", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak bleken de Britse detailhandelsverkopen in mei met 0,5 procent gedaald. Ook het Duitse ondernemersvertrouwen is in juni verslechterd. Vanmiddag staat in de VS nog het consumentenvertrouwen op de rol. De euro/dollar handelde op 1,0543 en olie werd 1,0 procent goedkoper. "De zorgen over een sterke groeivertraging of zelfs recessie vertalen zich in sterk dalende grondstoffenprijzen", merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. Een daling van de grondstofprijzen is positief, meent beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "De daling van onder meer olie en koper betekent dat beleggers vermoeden dat de inflatie de komende tijd zal dalen". Een opmerkelijke uitzondering is dat de gasprijzen blijven stijgen, aldus hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque. Dit zal, aldus Keppenne, een aanzienlijk effect hebben op de consumptie, aangezien hierdoor de koopkracht van huishoudens zal afnemen. Stijgers en dalers In de AEX ging Philips aan de leiding met een koerswinst van 5,4 procent. DSM won 3,5 procent, ondanks een koersdoelverlaging door Deutsche Bank. Adyen won 2,5 procent, terwijl RELX meer dan 3,0 procent steeg. ArcelorMittal verloor 1,0 procent. Just Eat Takeaway en ING waren, hoewel fractioneel, de enige andere dalers. Volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld hebben maakbedrijven het lastig onder de huidige marktomstandigheden. Reden ook dat AkzoNobel recent met een winstwaarschuwing kwam. ABN AMRO haalde Akzo vandaag van de kooplijst. Het aandeel stijgt een bescheiden 0,4 procent. In de AMX stijgt InPost 3,4 procent en CTP 3,2 procent. Fugro verloor 0,7 procent, terwijl PostNL meer dan een procent inleverde. OCI daalt circa 2,0 procent. Smallcapper Pharming wint 3,4 procent en Ebusco stijgt 2,2 procent. Ebusco gaat in de tweede helft van volgend jaar 23 bussen leveren aan het Zweedse Svealandstrafiken. Nedap en Ordina leveren meer dan een procent in. Bron: ABM Financial News

