Video: AEX zoekt bodem

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers zijn op zoek naar een bodem voor de AEX. Dit zegt vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International voor de camera tegen ABM Financial News. Van Eerden wijst op de renteverhogingen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. Aandelen zijn in waarde gedaald, en kunnen nog verder dalen. "We moeten rekening houden met lagere koersen", aldus Van Eerden. Door de hoge inflatie gaan de arbeidskosten ook omhoog, en dat drukt de winst van bedrijven. "Op een inflatiespiraal zitten we allemaal niet te wachten." Inmiddels zijn de eerste winstwaarschuwingen geweest, merkte hij op. "Het gaat allemaal heel spannend worden die komende weken", meent Van Eerden, die niet alleen naar de winsten in het tweede kwartaal kijkt, maar vooral ook naar de outlook die de bedrijven bij de halfjaarcijfers geven. Bedrijven als Heineken, Ahold en Unilever kunnen volgens Van Eerden de hogere kosten redelijk goed doorberekenen aan de klant en zijn daardoor redelijk stabiele aandelen in zijn ogen. "Op lagere niveaus kun je deze aandelen weer kopen." En ook financials zoals banken en verzekeraars zullen volgens de vermogensbeheerder relatief weinig last ondervinden. De maakindustrie, zoals ArcelorMittal en AMG en AkzoNobel, is een ander verhaal volgens Van Eerden. "Hier zullen de winsten onder druk staan", net als in de bouw. En ook bij 'chippers', die het vorig jaar erg goed deden en waar de waarderingen al sterk stegen, verwacht Aberfeld een verdere correctie. Klik hier voor: AEX zoekt bodem Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.