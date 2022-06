Beursblik: Deutsche Bank zet Heineken op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het advies voor Heineken verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel werd daarbij bijgesteld van 97,00 euro naar 106,00 euro. De Duitse bank omschrijft de bierbrouwer als een kwalitatief hoogstaand en met name defensief aandeel, dat handelt op een aantrekkelijke waardering met ruimte voor een opwaartse bijstelling van de verwachtingen op een moment dat 'downgrades' voor de bredere markt juist waarschijnlijker zijn, vanwege de economische tegenwind. Heineken slaagt er volgens analist Mitch Collett goed in orde hogere kosten door te berekenen aan de klant. Daarbij lukt het de brouwer ook goed om de kosten in de hand te houden. De EBIT zal in 2023 flink hoger uitvallen dan de analistenconsensus nu verwacht, denk Collett. Door deze tegenstelling verwacht Deutsche Bank dat het aandeel Heineken zowel absoluut als relatief, dat wil zeggen afgezet tegen de bredere aandelenmarkt, goed zal presteren. Het aandeel Heineken is vrijdag in Amsterdam kort na de beursgong onder de AEX aandelen de grootste stijger met 2 procent op 89,78 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.