Winstwaarschuwing Zalando

Beeld: Zalando

(ABM FN-Dow Jones) Zalando heeft een winstwaarschuwing afgegeven vanwege een verzwakking in het consumentenvertrouwen in Europa in het tweede kwartaal. Dit bleek uit een persbericht van de Duitse online retailer. De uitdagingen houden vermoedelijk langer aan dan aanvankelijk gedacht, zo bleek uit de toelichting van Zalando. Door het bedrijf uit Berlijn wordt nu gerekend op een stijging van het zogeheten bruto merchandise volume met 3 tot 7 procent naar 14,8 tot 15,3 miljard euro. Eerder dit jaar ging het bedrijf nog uit van een bandbreedte van 16 tot 23 procent, waarbij de groei naar verwachting aan de onderzijde van deze bandbreedte zou uitkomen. De aangepaste EBIT kende in mei nog een prognose van 430 tot 510 miljoen euro en ook toen werd al rekening gehouden met de onderkant van deze bandbreedte. Die range is nu verlaagd naar 180 tot 260 miljoen euro. De investeringen komen naar verwachting nu uit op 350 tot 400 miljoen euro tegen 400 tot 500 miljoen euro in mei. Voor het tweede kwartaal verwacht de onderneming een EBIT die naar eigen zeggen significant onder de door het bedrijf samengestelde analistenconsensus van 104 miljoen euro ligt. Wel blijft Zalando naar eigen zeggen winstgevend. Deze nieuwe outlook betekent volgens Zalando een versnelling van de groei en een verbetering van de winstgevendheid in de tweede helft van dit jaar. Bron: ABM Financial News

