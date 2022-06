AEX probeert weg omhoog te vinden

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start, na een groen slot op Wall Street donderdagavond en een positief sentiment in Azië vanochtend.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,7 procent.



Donderdag leek de AEX de weg omhoog te vinden, maar ondanks een positieve start op Wall Street moest de hoofdindex toch bijna 1 procent prijsgeven op 635,93 punten. De index sloot daarmee maar een paar punten boven de laagste stand van dit jaar, die maandag werd neergezet.

Recessievrees leidde tot een scherpe daling van de rendementen op staatsobligaties en de grondstoffenprijzen kwamen daardoor ook onder druk te staan. Grondstoffenfondsen en financiële waarden, goed vertegenwoordigd op Beursplein 5, kregen daardoor rake klappen. Verzekeraar NN Group, gevoelig voor de rente maar vanouds een aandeel met een lage bèta, ofwel de mate waarin de koers beweegt ten opzichte van de AEX, verloor zelfs 8 procent.

Door de dalende rendementen op staatsobligaties vervaagde wel de echo van de staatsschuldencrisis van eind 2009.

Wall Street koerste donderdag na een volatiele sessie uiteindelijk overtuigend hoger en de hoofdindices maken zich op om een verliesreeks van drie weken te doorbreken. De S&P 500 won 1,0 procent en techbeurs Nasdaq klom 1,6 procent. Op weekbasis staan deze indices op winsten van respectievelijk 3,3 procent en 4,0 procent.

Uit economische data wordt ondertussen steeds duidelijker dat de inflatie en de monetaire verkrapping door de Fed op de economische activiteit drukken, zei de Britse bank Barclays. De consumptie van huishoudens zou vertragen, volgens indicatoren die zeer frequent worden bijgehouden, en ook de huizenmarkt verslechtert en zou in de komende kwartalen fors kunnen verzwakken, waarschuwde de bank.

"We voorspellen dat groei in 2023 beneden de trend blijft, met niet meer dan 0,5 procent groei per kwartaal in de tweede helft van volgend jaar, wat wijst op een hoog risico voor een recessie."

De samengestelde inkoopmanagersindex voor de industrie en dienstensector in de VS toonde in juni de laagste stand in vijf maanden. Met name de industrie groeide een stuk minder hard.

De olieprijzen stonden donderdag onder druk en de Amerikaanse olie-future werd bijna 2 procent goedkoper op 104,27 dollar per vat. "De prijs van een vat olie daalt rap richting de 100 dollar per vat. De reden voor deze daling heeft niet te maken met vraag en aanbod, maar met de vrees voor een mogelijke recessie. Inflatieangst is omgeslagen in recessieangst", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

In de Aziatische handel vanochtend herstelde de future met krap een half procent.

De Aziatische aandelenmarkten noteren daarnaast vanochtend overtuigend in het groen met de beurs in Seoel als koploper met meer dan 2 procent koerswinst. In Japan werd bekend gemaakt dat de inflatie in mei conform verwachting op jaarbasis is uitgekomen op 2,1 procent. De Nikkei index in Tokio klimt 1,2 procent.

Vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat de Nederlandse economie in het afgelopen kwartaal toch een bescheiden groei heeft laten zien. In de tweede raming kwam de groei uit op 0,4 procent op kwartaalbasis, terwijl in de eerste raming nog een nulgroei werd gemeld.

Bedrijfsnieuws

Ebusco gaat in de tweede helft van volgend jaar 23 bussen leveren aan het Zweedse Svealandstrafiken. Het betreft Ebusco’s eerste contract in Zweden, waarmee volgens de fabrikant het aantal landen met Ebusco bussen op de weg op acht komt.

Deutsche Bank kwam met meerdere advieswijzigingen. De Duitse bank verhoogde het koersdoel voor Heineken van 93,00 naar 106,00 euro en het advies voor de brouwer van Houden naar Kopen. Deutsche Bank verlaagde daarentegen het koersdoel voor Air France-KLM van 3,20 naar 1,50 euro, maar het advies ging wel omhoog van Verkopen naar Houden. Deutsche Bank verlaagde ook het koersdoel voor DSM van 205,00 naar 180,00 euro, maar het koopadvies blijft van kracht.

Verder wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group op een adviesverlaging van ABN AMRO Oddo voor AkzoNobel van Kopen naar Houden met een koersdoel van 74,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index won vrijdag 1,0 procent op 3.795,73 punten, de Dow Jones index steeg 0,6 procent op 30.677,36 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 11.232,19 punten.