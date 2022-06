Obligatie: UMG wil 1 miljard euro ophalen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft obligaties ter waarde van 1 miljard euro met succes geprijsd. Dit meldde de muziekgigant met een notering op het Damrak. Het betreft een ongedekte obligatie van 500 miljoen euro met een looptijd tot 2027 en een coupon van 3,000 procent. De tweede 500 miljoen euro heeft een looptijd tot 2032 en kent een coupon van 3,750 procent. De bieding op de leningen sluit naar verwachting op 30 juni van dit jaar. De leningen maken deel uit van het door UMG opgerichte Euro Medium Term Note-programma, dat genoteerd is aan Euronext Amsterdam en worden geplaatst bij beleggers buiten de Verenigde Staten. Bron: ABM Financial News

