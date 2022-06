Ebusco ontvangt eerste Zweedse order Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco gaat in de tweede helft van volgend jaar 23 bussen leveren aan het Zweedse Svealandstrafiken. Dit maakte de producent van elektrische bussen uit Deurne vrijdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te geven. Het betreft Ebusco’s eerste contract in Zweden, waarmee volgens de fabrikant het aantal landen met Ebusco bussen op de weg op acht komt. De te leveren bussen hebben een lengte van 18 meter en zijn van het type 3.0. Topman Peter Bijvelds van Ebusco sprake in een toelichting van een "perfecte volgende stap in onze expansiestrategie". Bron: ABM Financial News

