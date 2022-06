Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, na de winsten donderdag op Wall Street.

IG voorziet een openingswinst van 103 punten voor de Duitse DAX en een plus van 58 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 49 punten hoger te openen.

De Europese beurzen zijn donderdag lager geëindigd.

"Na de daling van woensdag zagen de markten er al kwetsbaar uit vanwege de groeiende zorgen over een mondiale recessie", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Deze zorgen worden verder versterkt door de nieuwste inkoopdata vanuit Duitsland en Frankrijk die wijzen op verdere economische zwakte in juni, waarmee de angst toeneemt dat beide landen in een recessie belanden", aldus Hewson.

De voorlopige inkoopmanagersindices in juni kwamen voor Duitsland, Frankrijk en de eurozone allemaal een stuk lager uit dan in mei. Maar met standen boven de 50 wijzen de cijfers nog altijd op groei.

De eerste haperingen zijn volgens econoom Chris Williamson van Markit inmiddels zichtbaar, nu de verhoogde vraag na de coronacrisis begint af te nemen. Hij wees erop dat de inflatie hard stijgt en het vertrouwen onder zowel consumenten als ondernemers afneemt.



Bedrijfsnieuws

In Parijs deden de aandelen van luxemerken het donderdag goed. Hermes won 2 procent en LVMH ruim 2,5 procent. Koploper was Eurofins Scientific, met een plus van ruim 4 procent.

Hekkensluiters in de CAC 40 waren de banken. BNP Paribas en Société Générale leverden zo'n 4,5 tot 5,5 procent in.

In Frankfurt ging Fresenius aan de leiding, met een plus van 2,5 procent. HelloFresh steeg ruim 2 procent. Deutsche Bank belandde onderaan in de DAX en leverde liefst 12 procent in.

Ook elders stonden financiële waarden onder druk. ING daalde meer dan 4 procent in Amsterdam en UniCredit bijna 4 procent in Milaan.

In Amsterdam steeg de koers van het aandeel bierbrouwer Heineken ruim een procent na een koersdoelverhoging van Barclays en in Brussel liep die van sectorgenoot AB InBev ruim een half procent op.

Euro STOXX 50 3.427,91 (-3,0%)

STOXX Europe 600 402,40 (-0,8%)

DAX 12.912,59 (-1,8%)

CAC 40 5.883,33 (-0,6%)

FTSE 100 7.020,45 (-1,0%)

SMI 10.453,31 (-0,7%)

AEX 635,93 (-0,9%)

BEL 20 3.442,16 (-0,7%)

FTSE MIB 21.615,00 (-0,8%)

IBEX 35 8.106,40 (-0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een hogere opening.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd na een volatiele handelssessie.

De stemming klaarde richting het slot op, na eerdere somberheid over de uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell.

Powell sprak woensdag in de Amerikaanse Senaat van een "uitdagende" doelstelling om de economie in de VS zacht te laten landen. Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda zette dit aanvankelijk een soort van opluchtingsrally voor aandelen in gang, omdat het betekent dat de Fed met dit besef waarschijnlijk minder agressief de rente zal gaan verhogen.

Donderdag verscheen Powell voor het Huis van Afgevaardigden. Opvallend was dat hij, in tegenstelling tot een dag eerder, nu wel het woord "onvoorwaardelijk" in de mond nam toen hem gevraagd werd naar de inzet van de Fed bij het bestrijden van de inflatie.

Volgens Krishna Guha van Evercore ISI impliceert "onvoorwaardelijk" dat de Fed bereid is om een hogere werkloosheid te accepteren, en ook een recessie, om de inflatie terug te dringen. Omdat Powell het woord woensdag niet in de mond nam, leek hij toen minder hawkish dan verwacht, volgens de marktkenner.

Donderdag benadrukte Powell dat een recessie niet onvermijdelijk is.

Uit economische cijfers wordt ondertussen steeds meer dat de inflatie en de monetaire verkrapping door de Fed op de economische activiteit drukken, zei Barclays. De consumptie van huishoudens zou vertragen, volgens indicatoren die zeer frequent worden bijgehouden, en ook de huizenmarkt verslechtert en zou in de komende kwartalen fors kunnen verzwakken, waarschuwt de Britse bank.

"We voorspellen dat groei in 2023 beneden de trend blijft, met niet meer dan 0,5 procent groei per kwartaal in de tweede helft van volgend jaar, wat wijst op een hoog risico van recessie."

Donderdag waren er cijfers over nieuwe werkloosheidsuitkeringen, die een lichte daling lieten zien tot 229.000, wat wel iets meer was dan de 225.000 die vooraf door economen werd verwacht.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor de industrie en dienstensector in de VS toonde in juni de laagste stand in vijf maanden. Met name de industrie groeide een stuk minder hard. Volgens econoom Chris Williamson van S&P Global is de economische groei in juni sterk vertraagd, wat duidt op een mogelijke economische krimp in het derde kwartaal.

WTI-olie werd 2 procent goedkoper en kost nu rond de 104 dollar per vat.

"Ik denk dat het een vergissing is om te denken dat de olieprijs zo hoog kan blijven, gezien de economische vertraging die door de centrale banken in gang is gezet en die waarschijnlijk later in het jaar zichtbaar wordt", zei Stephen Innes van SPI Asset Management.

Bedrijfsnieuws

Elon Musk noemt de nieuwe autofabrieken van Tesla in Duitsland en Texas, die eerder dit jaar opengingen, "gigantische geldovens". De fabrikant verliest miljarden door verstoringen van de aanvoerketens en uitdagingen bij de fabricage van de batterijen, aldus Musk in een interview met een club van Tesla-rijders, dat al eind mei plaatsvond, maar pas woensdag werd vrijgegeven. Het aandeel daalde licht.

Het aandeel Revlon is woensdag 34 procent gestegen en is inmiddels weer meer dan 7 keer zo veel waard als op 13 juni, toen het bedrijf faillissement aanvroeg. Donderdag verloor het aandeel zo'n 11 procent.

Het coronavaccin van Novavax, dat eind december al goedkeuring in de EU kreeg voor toediening bij volwassenen vanaf 18 jaar, mag naar verwachting ook toegediend worden bij tieners van 12 tot 17 jaar. Deze aanbeveling heeft het CHMP gedaan, de adviescommissie van de EMA. Het aandeel steeg bijna 14 procent.

Moderna steeg meer dan 5 procent. De farmaceut krijgt steun van de Amerikaanse CDC om zijn coronavaccin toe te dienen bij kinderen van 6 tot 17 jaar.

S&P 500 index 3.795,73 (+1,0%)

Dow Jones index 30.677,36 (+0,6%)

Nasdaq Composite 11.232,19 (+1,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 26.443,54 (+1,0%)

Shanghai Composite 3.334,67 (+0,4%)

Hang Seng 21.583,03 (+1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0538. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,0531.

USD/JPY Yen 134,77

EUR/USD Euro 1,0538

EUR/JPY Yen 142,02

MACRO-AGENDA:

01:30 Inflatie - Mei (Jap)

06:30 Economische groei - Eerste kwartaal 2e raming (NL)

08:00 Detailhandelsverkopen - Mei (VK)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Juni (Dld)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Juni (Bel)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Mei (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juni def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten