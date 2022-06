Nederlandse economie groeit toch

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie heeft in het eerste kwartaal van 2022 toch nog een groei laten zien, hoewel bescheiden. Dit bleek vrijdag uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de tweede raming kwam de groei uit op 0,4 procent op kwartaalbasis, terwijl in de eerste raming nog een nulgroei werd gemeld.

De groei is vooral toe te schrijven aan de toegenomen consumptie door huishoudens en een kleinere daling van de overheidsconsumptie. De tweede berekening van het bruto binnenlands product wordt ongeveer 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het eerste kwartaal met 6,7 procent. Volgens de eerste berekening was dat 7,0 procent. De groei is vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens, het handelssaldo en de overheidsconsumptie.

De bijstelling op jaarbasis is enerzijds toe te schrijven aan nieuwe, completere data over het eerste kwartaal 2022 en anderzijds aan het beschikbaar komen van nieuwe jaarcijfers voor 2020 en 2021 en het aansluiten van de kwartaalramingen op die nieuwe jaarcijfers. Dat gebeurt elk jaar in juni

Op basis van nieuw beschikbaar gekomen informatie is de economische groei in 2021 aangepast van 5,0 naar 4,9 procent. De economische krimp in 2020 is definitief vastgesteld op 3,9 procent, dat was 3,8 procent bij de vorige berekening.