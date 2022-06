Sterke outlook FedEx Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) FedEx heeft in het vierde kwartaal van zijn net afgesloten boekjaar een hogere winst en omzet behaald, maar de resultaten waren wel licht onder verwachting. De outlook bleek evenwel beter dan verwacht. Dit meldde de Amerikaanse pakketbezorger donderdag nabeurs. De winst per aandeel steeg van 5,01 naar 6,87 dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten voorspelden 6,88 dollar. Verder daalde de operationele marge in het kwartaal tot 7,9 procent, van 8,0 procent een jaar eerder. De omzet steeg van 22,6 miljard naar 24,4 miljard dollar. Hier rekende de markt op 24,5 miljard dollar. Bij Express verbeterden de resultaten in het vierde kwartaal, terwijl die bij Ground daalden, onder meer door oplopende kosten van transport en personeel. Bij Freight stegen de resultaten aanzienlijk in het afgelopen kwartaal, aldus FedEx. Over heel boekjaar 2022 behaalde FedEx een winst van 19,45 dollar per aandeel, waar het bedrijf rekende op 20,50 tot 21,50 dollar per aandeel en de markt op 20,50 dollar. De jaaromzet steeg van 84 miljard naar 93,5 miljard dollar. De kapitaaluitgaven kwamen met 6,8 miljard dollar lager uit dan de 7 miljard dollar die FedEx vooraf had uitgesproken. Outlook Voor het net gestarte boekjaar 2023 rekent FedEx op een winst van 22,45 tot 24,45 dollar. Analisten voorspellen 22,21 dollar per aandeel. De kapitaaluitgaven komen vermoedelijk uit op 6,8 miljard dollar, wat een stabilisering zou zijn op jaarbasis. Het aandeel FedEx steeg 4 procent in de nabeurshandel op Wall Street. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.