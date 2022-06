KKR heeft bijna 97 procent Accell in bezit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Onder het bod van 58,00 euro per aandeel van een consortium onder leiding van KKR is inmiddels bijna 97 procent van de aandelen van Accell Group aangemeld. Dit meldden de partijen donderdag nabeurs.



Tijdens de na-aanmeldingstermijn, die vandaag om 17:40 uur afliep, is ruim 21 procent van de aandelen Accell aangemeld. Hiermee heeft het consortium nu 96,90 procent van de aandelen in bezit.



Nog altijd hoopt het consortium, waarvan Teslin ook deel uitmaakt, 100 procent in handen te krijgen. Daarom wordt spoedig een uitrookprocedure gestart.



Ook volgt zo snel als mogelijk de beëindiging van de notering en handel van de aandelen op Euronext Amsterdam. Bron: ABM Financial News

