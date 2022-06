Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag lager gesloten. Bij een settlement van 104,27 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent goedkoper.



"De prijs van een vat olie daalt rap richting de 100 dollar per vat. De reden voor deze daling heeft niet te maken met vraag en aanbod, maar met de vrees voor een mogelijke recessie. Inflatieangst is omgeslagen in recessieangst", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.



De voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell erkende woensdag voor het Amerikaanse Senaat dat het een uitdaging is om te zorgen voor een zogenaamde zachte landing van de economie in de VS. Daarop daalde de WTI-olieprijs woensdag al 3 procent.



Volgens Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank ligt een belangrijk steunniveau voor de olieprijs op 100 dollar. "Veel beleggers verwachten geen daling onder dit niveau, wijzend op een krap wereldwijd aanbod en een veerkrachtige vraag", aldus de analist.



De Amerikaanse president Joe Biden riep woensdag op tot een belastingverlichting voor gas en benzine tijdens de zomermaanden. Volgens analisten is de kans klein dat het voorstel goedgekeurd wordt door het Amerikaans Congres. Lukt dit wel, dan zou de vraag naar benzine verder toenemen, waardoor de prijzen stijgen. Bron: ABM Financial News

