Wall Street onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen donderdag overwegend lager met nog een paar uur handel te gaan en geven daarmee de winsten van eerder op. De S&P 500 index verliest 0,1 procent op 3.755,77 punten, de Dow Jones index levert 0,3 procent in op 30.383,59 punten en de Nasdaq stijgt 0,3 procent op 11.088,74 punten.

De stemming leek donderdag even op te klaren, na eerdere somberheid over de uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell.

Powell sprak woensdag in de Amerikaanse Senaat van een "uitdagende" doelstelling om de economie in de VS zacht te laten landen. Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda zette dit aanvankelijk een soort van opluchtingsrally voor aandelen in gang, omdat het betekent dat de Fed met dit besef waarschijnlijk minder agressief de rente zal gaan verhogen.

Donderdag verscheen Powell voor het Huis van Afgevaardigden. Opvallend was dat hij, in tegenstelling tot een dag eerder, nu wel het woord "onvoorwaardelijk" in de mond nam toen hem gevraagd werd naar de inzet van de Fed bij het bestrijden van de inflatie.

Volgens Krishna Guha van Evercore ISI impliceert "onvoorwaardelijk" dat de Fed bereid is om een hogere werkloosheid te accepteren, en ook een recessie, om de inflatie terug te dringen. Omdat Powell het woord woensdag niet in de mond nam, leek hij toen minder hawkish dan verwacht, volgens de marktkenner.

Donderdag benadrukte Powell dat een recessie niet onvermijdelijk is.

Uit economische cijfers wordt ondertussen wel steeds meer dat de inflatie en de monetaire verkrapping door de Fed op de economische activiteit drukken, zei Barclays. De consumptie van huishoudens zou vertragen, volgens indicatoren die zeer frequent worden bijgehouden, en ook de huizenmarkt verslechtert en zou in de komende kwartalen fors kunnen verzwakken, waarschuwt de Britse bank.

"We voorspellen dat groei in 2023 beneden de trend blijft, met niet meer dan 0,5 procent groei per kwartaal in de tweede helft van volgend jaar, wat wijst op een hoog risico van recessie."

Donderdag waren er cijfers over nieuwe werkloosheidsuitkeringen, die een lichte daling lieten zien tot 229.000, wat wel iets meer was dan de 225.000 die vooraf door economen werd verwacht.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor de industrie en dienstensector in de VS toonde in juni de laagste stand in vijf maanden. Met name de industrie groeide een stuk minder hard. Volgens econoom Chris Williamson van S&P Global is de economische groei in juni sterk vertraagd, wat duidt op een mogelijke economische krimp in het derde kwartaal.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,0518. WTI-olie is 2 procent goedkoper en kost 104 dollar per vat.

"Ik denk dat het een vergissing is om te denken dat de olieprijs zo hoog kan blijven, gezien de economische vertraging die door de centrale banken in gang is gezet en die waarschijnlijk later in het jaar zichtbaar wordt", zei Stephen Innes van SPI Asset Management.

Bedrijfsnieuws

Elon Musk noemt de nieuwe autofabrieken van Tesla in Duitsland en Texas, die eerder dit jaar opengingen, "gigantische geldovens". De fabrikant verliest miljarden door verstoringen van de aanvoerketens en uitdagingen bij de fabricage van de batterijen, aldus Musk in een interview met een club van Tesla-rijders, dat al eind mei plaatsvond, maar pas woensdag werd vrijgegeven. Het aandeel daalt 2 procent.

Het aandeel Revlon is woensdag 34 procent gestegen en is inmiddels weer meer dan 7 keer zo veel waard als op 13 juni, toen het bedrijf faillissement aanvroeg. Donderdag verliest het aandeel 15 procent.

FedEx daalt een procent in aanloop naar de kwartaalcijfers nabeurs.