Powell: inzet inflatiebestrijding Fed onvoorwaardelijk

(ABM FN-Dow Jones) De inzet van de Federal Reserve om de inflatie te bestrijden is "onvoorwaardelijk". Dit zei voorzitter Jerome Powell donderdag tijdens de tweede dag van hoorzittingen voor het Amerikaans Congres.

Gevraagd naar de mate van inzet, antwoordde Powell voor het Huis van Afgevaardigden: "Het is onvoorwaardelijk... we hebben een arbeidsmarkt die onhoudbaar 'heet' is en we zijn ver verwijderd van onze inflatiedoelstelling."

Volgens Krishna Guha van Evercore ISI gebruikte Powell het woord "onvoorwaardelijk" woensdag niet, toen hij een verklaring aflegde in de Senaat. En dat terwijl het woord wel terugkomt in het rapport van de Fed dat naar het Congres is gestuurd als onderdeel van Powells getuigenis.

Volgens Guha impliceert "onvoorwaardelijk" dat de Fed bereid is om een hogere werkloosheid te accepteren, en ook een recessie, om de inflatie terug te dringen. Omdat Powell het woord woensdag niet in de mond nam, leek hij toen minder hawkish dan verwacht, volgens de marktkenner.

Woensdag gaf de Fed-voorzitter wel aan dat het een uitdaging wordt om te zorgen dat de Amerikaanse economie zacht zal landen. Toch is een recessie niet onvermijdelijk, voegde Powell hier donderdag aan toe. De centrale bank verwacht vooralsnog dat de economische groei in de Verenigde Staten in de tweede jaarhelft vrij sterk zal zijn.

Verder zei Powell in de hoorzitting donderdag dat de Fed geen plannen heeft voor nieuwe beleidsinstrumenten. De centrale bank zal ook het inflatiedoel van 2 procent niet aanpassen, aldus de Fed-voorzitter.