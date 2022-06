Cijfers olievoorraden VS vertraagd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De publicatie van de wekelijkse olievoorraden door het Amerikaanse energieministerie is vertraagd door technische problemen. Dit meldde het ministerie donderdag. De cijfers stonden gepland voor 17.00 uur, maar zullen nu worden gepubliceerd zodra ze beschikbaar zijn. Een vat Amerikaanse WTI-olie werd donderdag bijna een procent goedkoper op 105,29 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.