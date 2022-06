Groei Amerikaanse economie valt flink terug

(ABM FN-Dow Jones) De economische activiteit in de dienstensector in de Verenigde Staten is in juni sterker dan verwacht vertraagd en ook in de industrie nam de groei aanzienlijk af. Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van S&P Global.

De voorlopige inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 53,4 tot 51,6. Hier was gerekend op een cijfer van 53,3.

De inkoopmanagersindex voor de industrie verslechterde van 57,0 naar 52,4. Hier was gerekend op een veel kleinere daling tot 56,0.

De samengestelde inkoopmanagersindex daalde zo van 53,6 in mei naar 51,2 in juni, en daarmee naar de laagste stand in vijf maanden.

"De groei is scherp afgenomen", zag econoom Chris Williamson van Markit. En de vooruitzichten zijn volgens hem ook niet gunstig. In het derde kwartaal zou de Amerikaanse economie wel eens kunnen krimpen, denkt hij, nu de vraag naar goederen en diensten in juni stevig daalde.

Een indexstand groter dan 50 wijst wel op groei, waar minder dan 50 krimp betekent.