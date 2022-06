Basic-Fit koopwaardig

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Basic-Fit is koopwaardig. Dit vindt analist Christophe Beghin van zakenbank Kempen.

De analist denkt dat de fitnessketen een enorme kans voor het grijpen heeft, omdat de Europese fitnessmarkt verre van verzadigd is. Beghin denkt dat de omzet en EBITDA van Basic-Fit in 2025 zal zijn verdrievoudigd ten opzichte van 2019. De kasstroom zal al een jaar eerder positief zijn, verwacht hij. De balans is sterk genoeg om deze groei te financieren, aldus de bank.

Beghin denkt dat de markt twee zaken onderschat. Allereerst het marktaandeel dat gewonnen kan worden door het openen van nieuwe clubs. Daarnaast zijn veel clubs van Basic-Fit al langere tijd open, waardoor de aanloopverliezen zijn weggewerkt en er goede marges worden behaald.

Het aandeel Basic-Fit wordt "maar" gewaardeerd op 9 keer de EBITDA in 2023 exclusief leases, "terwijl de winst een recordgroei laat zien", aldus Beghin. Dat rechtvaardigt ook direct dat het aandeel Basic-Fit duurder is dan dat van sommige sectorgenoten, die volgens de analist minder hard groeien.

Basic-Fit heeft volgens Kempen een relatief laag punt vanaf waar de keten break-even is en dat helpt om de grootste te worden in een markt, waar volgens Beghin "the winner takes all" geldt, zoals Basic-Fit in Nederland en België al is gelukt en nu ook moet gaan gebeuren in Frankrijk, Spanje en Duitsland.