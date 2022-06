BAM aan de slag met Ierse drinkwatervoorziening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM Contractors heeft in samenwerking met Kier een positie verworven om de komende vier jaar drinkwatervoorzieningen en afvalwaterbehandelingsprojecten uit te voeren in Noord-Ierland. Dit maakte BAM donderdagmiddag bekend. Het contract heeft een optie om met vier jaar te worden verlengd. De opdracht voor BAM en Kier maakt onderdeel uit van een omvangrijke raamovereenkomst voor Northern Ireland Water. In totaal is voor alle Noord-Ierse drink- en afvalwaterprojecten 1,2 miljard pond beschikbaar. De joint venture van BAM en Kier komt in aanmerking voor de uitvoering van projecten van meer dan 10 miljoen pond, die het omvangrijkste deel vormen van de overeenkomst. Bron: ABM Financial News

