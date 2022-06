Aedifica geeft bijna 3 miljoen nieuwe aandelen uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Aedifica geeft maximaal 2,925 miljoen nieuwe aandelen uit. Dit liet de zorgvastgoedinvesteerder donderdagmiddag weten. Een uitgifteprijs werd nog niet gemeld, maar Aedifica verwacht vrijdag meer informatie over de kapitaalverhoging te kunnen geven. De nieuwe aandelen worden aangeboden aan internationale institutionele beleggers, via een versnelde private plaatsing. Het opgehaalde geld zal door Aedifica gebruikt worden om de pijplijn verder te kunnen ontwikkelen en de groeistrategie te financieren. BNP Paribas Fortis, Kempen, Morgan Stanley, ABN AMRO, Kepler Cheuvreux, ING Belgium en KBC Securities begeleiden de plaatsing. De handel in het aandeel Aedifica is door de FSMA opgeschort vanwege de plaatsing. De laatste koers die tot stand kwam is 93,70 euro. Bron: ABM Financial News

