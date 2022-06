Wall Street gaat licht hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening tot 0,3 procent in het groen en de Nasdaq lijkt een half procent hoger te gaan openen.

De stemming klaarde op, na eerdere somberheid over de uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die liet doorschemeren dat een recessie in de Verenigde Staten moeilijk te vermijden zal zijn.



Powell sprak van een "uitdagende" doelstelling om een zachte landing van de economie te orkestreren. Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda zette dit een soort van opluchtingsrally voor aandelen in gang, omdat het betekent dat de Fed met dit besef waarschijnlijk minder agressief de rente zal gaan verhogen.

Maar de markt reageerde verdeeld, omdat Powell zo krachtig zei dat de torenhoge inflatie moet worden aangepakt. In Europa gingen de aandelenmarkten donderdag onderuit.

Economische cijfers beginnen te signaleren dat de inflatie en de monetaire verkrapping door de Fed op de economische activiteit drukken, zei Barclays. De consumptie van huishoudens zou vertragen, volgens indicatoren die zeer frequent worden bijgehouden, en ook de huizenmarkt verslechtert en zou in de komende kwartalen fors kunnen verzwakken, waarschuwt de Britse bank.

"We voorspellen dat groei in 2023 beneden de trend blijft, met niet meer dan 0,5 procent groei per kwartaal in de tweede helft van volgend jaar, wat wijst op een hoog risico van recessie."

Donderdag waren er cijfers over nieuwe werkloosheidsuitkeringen, die een lichte daling lieten zien tot 229.000, wat wel iets meer was dan de 225.000 die vooraf door economen werd verwacht.

Later op de dag volgt een inkoopmanagersindex voor juni en de wekelijkse olievoorraden voor beleggers om op te handelen. Ook gaat Powell op herhaling in het Huis van Afgevaardigden, na zijn getuigenis in de Senaat woensdag.

De olieprijs bewoog niet veel. Een augustus-future West Texas Intermediate daalde 0,2 procent tot 106,00 dollar. Brent-olie voor augustus deed 111,59 dollar, dat is 0,1 procent goedkoper dan woensdagavond.

"Ik denk dat het een vergissing is om te denken dat de olieprijs zo hoog kan blijven, gezien de economische vertraging die door de centrale banken in gang is gezet en die waarschijnlijk later in het jaar zichtbaar wordt", zei Stephen Innes van SPI Asset Management.

De euro/dollar noteerde op 1,0516. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0568 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Elon Musk noemt de nieuwe autofabrieken van Tesla in Duitsland en Texas, die eerder dit jaar opengingen, "gigantische geldovens". De fabrikant verliest miljarden door verstoringen van de aanvoerketens en uitdaging bij de fabricage van de batterijen, aldus Musk in een interview met een club van Tesla-rijders, dat al eind mei plaatsvond, maar pas woensdag werd vrijgegeven. Het aandeel ijkt iets hoger te openen.

BMW heeft een fabriek voor elektrische auto's geopend in China. De Duitse autofabrikant investeerde 15 miljard yuan in zijn grootste markt om Tesla en Chinese rivalen bij te benen.

Aandelen als Meta en Amazon zijn dit jaar 53 en 34 procent in waarde gedaald en zien er volgens hedgefundmanager Cliff Asness goed uit op het gebied van waarde, winstgevendheid en risico, vooral Amazon.

Het aandeel Revlon is woensdag 34 procent gestegen en is inmiddels weer meer dan 7 keer zo veel waard als op 13 juni, toen het bedrijf faillissement aanvroeg. De openingsindicatie is 4 procent lager.

Slotstanden

Wall Street sloot woensdag licht lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 3.759,89 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 30.483,13 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 11.053,08 punten.