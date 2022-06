Beursblik: er zit nog muziek in UMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Universal Music Group blijft koopwaardig, omdat het het streamen van muziek nog geen last lijkt te hebben van de verzadiging waar videodienst Netflix tegenaan lijkt te zijn gelopen. Dit stelde Bank of America. Na een gesprek met marktkenner Mark Mulligan is Bank of America ervan overtuigd dat streamen van muziek tegen betaling nog steeds sterk groeit met nieuwe kansen om dit te gelde te maken. In tegenstelling tot wat een onderzoek door Kantar liet zien, zou het eerste kwartaal van dit jaar een recordkwartaal zijn geweest voor nieuwe abonnees van muziekstreaming. De situatie van Netflix zou hier weinig mee te maken hebben, omdat je zonder Netflix nog wel series kan kijken via andere aanbieders, maar zonder Spotify heb je geen muziekbibliotheek meer voorhanden. Daarbij is de marktpenetratie voor muziek lager en ziet de analist ook meer ruimte om de inkomsten per Spotify-abonnee te verhogen, hoewel dit wellicht pas in 2023 kan. Tenslotte krijgt UMG steeds meer omzet uit platforms zoals Twitch, Meta en Snap en zijn betalende abonnees daarom minder belangrijk. Bank of America handhaaft het koopadvies en blijft bij zijn koersdoel van 31,00 euro. Het aandeel stond donderdag een half procent lager op 18,39 euro. Bron: ABM Financial News

