Beursblik: Vopak verwacht impact olieboycot volgend jaar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De boycot op Russische olie zal ergens volgend jaar het meeste effect sorteren voor Vopak. Dit concludeerden analisten van ING na een zogeheten roadshow met CFO Michiel Gilsing van Vopak. Hoe groot de impact is, is volgens de bank nog onduidelijk. Vopak gaf verder aan dat de distributie van chemicaliën lijdt onder verouderde infrastructuur in een concurrerende markt, waarin de kosten oplopen als gevolg van duurdere energie en hogere loonkosten. Tegelijkertijd bestaat er volgens Vopak een gezonde basis voor nieuwe energiebronnen. ING meent dat dit grotendeels al wel ingeprijsd is en Vopak de noodzakelijke maatregelen kan treffen en de verouderde infrastructuur kan aanpakken met de eigen kasstroom. ING heeft een koopadvies voor het aandeel Vopak met een koersdoel van 32,00 euro. Het aandeel Vopak noteerde donderdag op een rood Damrak 0,6 procent hoger op 23,39 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.