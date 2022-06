Valuta: euro onder 1,05 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer onder de 1,05 dollar, nadat in Europa diverse inkoopdata meer daalden dan verwacht.

"Dat maakt de markt euro-avers en biedt ruimte aan de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De euro is daarmee wel weer onder de psychologische grens van 1,05 dollar gedaald en de waardevermindering ging donderdag ook nogal hard, gezien de eerdere notering rond 1,0570 dollar", aldus de handelaar.

Voor vandaag lijkt de aandacht gericht op de voorlopige PMI in de VS en voor de langere termijn naar de inflatiedata van de VS over mei, zoals deze volgende week donderdag met de persoonlijke inkomens en bestedingen bekend worden gemaakt.

De inkoopmanagersindices in juni kwamen voor Duitsland, Frankrijk en de eurozone allemaal in een voorlopige versie een stuk lager uit dan in mei.

De Noorse centrale bank heeft donderdag de rente verhoogd van 0,75 naar 1,25 procent. De centrale bank gaf direct ook aan te verwachten dat de rente in augustus naar 1,50 procent gaat.

De macro-economische agenda biedt donderdag inzicht in de wekelijkse steunaanvragen in de VS, die naar verwachting met 4.000 dalen naar 225.000, en verder de inkoopmanagersindices over juni en de tweede getuigenis van Jerome Powell, maar dan nu voor het Huis van Afgevaardigden. Aan het eind van de middag volgen nog de van woensdag uitgestelde wekelijkse olievoorraden.

De euro noteerde donderdag 0,7 procent lager op 1,0495 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8598 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,5 procent en noteerde op 1,2204 dollar. De Noorse kroon noteerde donderdag ten opzichte van de euro stabiel.