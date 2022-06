Licht lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,4 procent. Woensdag sloot de hoofdindex al krap een procent lager op 641,87 punten, na twee winstdagen op rij.

Aanvankelijk daalde de AEX woensdag nog onder de 634 punten, ingegeven door donkerrode Amerikaanse futures, en de index flirtte daarmee met de laagste stand van 2022, die begin deze week werd neergezet.

Onder meer nieuws dat de Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en JPMorgan rekening houden met nog flinke lagere standen voor de S&P 500 indien een recessiescenario moet worden verdisconteerd in de koersen, drukte aanvankelijk het sentiment.

Wall Street hervond evenwel de weg omhoog nadat Fed-voorzitter Jerome Powell voor de Senaat erop hintte dat de laatste renteverhoging het benodigde effect heeft gehad. Powell noemde een zachte landing voor de economie na de renteverhogingen weliswaar een "enorme uitdaging", maar de centraal bankier, die zijn woorden op een goudschaaltje moet leggen, stelde ook dat het risico op een recessie niet uitzonderlijk hoog is.

"Dit recessie-verhaal domineert momenteel de markt", zei marktanalist Sebastien Galy van Nordea Asset Management. Analisten van Citigroup berekenden woensdag in een rapport dat de kans op een mondiale recessie nu bijna 50 procent is.

Wall Street hervond na de woorden van Powell aanvankelijk zijn vertrouwen en de S&P 500 koerste ongeveer 1 procent in het groen, nadat de index dinsdag al ruim 2 procent won. Richting de slotzoemer namen beleggers na de bescheiden rally van de afgelopen dagen echter toch weer geld van tafel, en de Amerikaanse hoofdindices sloten uiteindelijk nipt in het rood.

In Azië noteren de beurzen vanochtend overwegend hoger, maar de winsten blijven bescheiden, met uitzondering van de beurs in Zuid-Korea met een verlies van meer dan een half procent. Woensdag verloor de KOSPI index in Seoel, met een zware weging voor halfgeleiders, al bijna 3 procent, terwijl de bredere markt juist in de lift zat.

Onder meer de aanhoudende waardedaling van de Zuid-Koreaanse won ten opzichte van de dollar, naar het laagste niveau in 13 jaar tijd, weegt op het sentiment. "De Koreaanse markt wordt nog zwaarder getroffen door het recessiescenario vanwege de grote afhankelijkheid van de wereldeconomie", zei analist Seo Sang-young van Mirae Asset Securities.

De Russische roebel steeg woensdag juist naar het hoogste niveau ten opzichte van de dollar in zeven jaar tijd. Internationale sancties worden meer dan gecompenseerd door de scherpe stijgingen van grondstoffenprijzen en de Russische centrale bank intervenieert momenteel omdat de dure roebel de exportpositie ondermijnt.

Rusland is ’s werelds grootste gasexporteur en op één na grootste olie-exporteur. Vanochtend noteert de dollar op ongeveer 53 roebel. Kort na de Russische inval in Oekraïne was dat nog meer dan 150 roebel.

Ondertussen weegt de recessievrees wel op de olieprijzen en de Amerikaanse olie-future daalde woensdag in New York 3 procent naar 106,19 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend daalt de future met krap 2 procent verder.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindices in juni, die in de loop van de dag in de eurozone en Amerika worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Unibail-Rodamco-Westfield sloot een negenjarige huurovereenkomst met de Franse multinational Arkema af. Het betreft de verhuur van een oppervlakte van circa 25.000 vierkante meter in het Lightwell gebouw in de Parijse zakenwijk La Défense.

Jefferies verlaagde het koersdoel voor DSM van 161,00 naar 152,00 euro met handhaving van het Houden advies. Het nieuwe koersdoel baseert Jefferies op een nieuwe berekening van de som der delen van 147,00 euro per aandeel, en de verwachte kasstroom die de bank per aandeel op 157,00 euro raamde. Het gemiddelde ervan is het nieuwe koersdoel.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,1 procent tot 3.759,89 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 30.483,13 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 11.053,08 punten.