Nieuwe fabrieken Tesla lijden grote verliezen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe fabrieken van Tesla in Berlijn en Texas lijden miljardenverliezen door gebrek aan onderdelen. Dit zei CEO Elon Musk in een interview voor een club eigenaren van een Tesla eind mei, dat woensdag werd vrijgegeven. Deze fabrieken openden eerder dit jaar en zijn volgens de topman "gigantische geldovens". Musk zei dat zijn grootste zorg is hoe hij de fabrieken draaiende houdt, zodat het personeel betaald kan worden en het bedrijf niet failliet gaat. Wel gaf hij aan te verwachten dat de problemen snel worden opgelost. Na dit interview eind mei werd bekend dat Tesla het personeelsbestand met 10 procent terugbrengt, zo bleek uit een mail van Musk aan zijn management. "Ik heb een superslecht gevoel over de economie", zo schreef Musk volgens Reuters in die mail. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.