Jefferies verlaagt koersdoel DSM

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor DSM verlaagd van 161,00 naar 152,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Het nieuwe koersdoel baseert Jefferies op een nieuwe berekening van de som der delen van 147,00 euro per aandeel, en de verwachte kasstroom die de bank per aandeel op 157,00 euro raamde. Het gemiddelde ervan is het nieuwe koersdoel. Jefferies heeft in de analyse van het concern ook de overname en integratie van Firmenich meegenomen en bijgevolg de verwachting voor de winst per aandeel met gemiddeld 6 procent verlaagd. Daar er volgens de bank weinig overlap tussen de beide ondernemingen bestaat, kan het halen van synergievoordelen een uitdaging worden. Jefferies houdt rekening met betreding van nieuwe markten of verdere overnames, waar DSM volgens Jefferies nog voldoende ruimte voor heeft met meer dan 4 miljard euro in kas. De zakenbank rekent voor Nutrition op een aangepaste EBITDA-marge van 21 procent in 2025, wat onder de doelstelling van DSM van 22 tot 23 procent is. Tot slot merkten de analisten nog op dat totdat de fusie in de eerste helft van volgend jaar is afgerond, er druk op het aandeel zal zijn. Het aandeel DSM sloot woensdag op 136,20 euro. Bron: ABM Financial News

