Positief nieuws voor Vivoryon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon heeft positief nieuws ontvangen met betrekking tot een studie. Dit bleek donderdag uit een persbericht van het biotechbedrijf. Het betreft de Fase 2b studie met Varoglutamstat in AD, waaraan 181 patiënten deelnemen. Daarbij werd door de onafhankelijke Data Safety Monitoring Board besloten om de hoogste dosis van 600 milligram, met twee keer per dag gebruik, te selecteren voor onderzoek. CEO Ulrich Dauer zei het bemoedigend te vinden dat de DSMB besloot verder te gaan met de hoogste dosis. Hij kijkt ernaar uit om later dit kwartaal gedetailleerde tussentijdse resultaten met betrekking tot de veiligheid van de behandeling te kunnen presenteren. Vivoryon zegt op schema te liggen om in de tweede helft van 2023 met definitieve studieresultaten te kunnen komen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.