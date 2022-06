Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 40 punten voor de Duitse DAX, een min van 20 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 26 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, maar dankzij een herstel op Wall Street waren de verliezen wel minder groot dan aan begin van de handelsdag.

Beleggers maakten zich opnieuw zorgen over de agressieve plannen van de Federal Reserve en centrale banken wereldwijd om het monetaire beleid aan te scherpen, waardoor een recessie dreigt.

"Er is zeker angst in de markt en dat speelt door in de volatiliteit", zei marktanalist Edward Park van Brooks Macdonald, eraan toevoegend dat beleggers waarschijnlijk wachten op nieuwe inflatiedata of een vergadering van de centrale bank om hun toekomstige strategie te bepalen.

Vanmiddag verscheen voorzitter Jerome Powell van de Fed voor een senaatscommissie.

"De draai [op de aandelenmarkten] vond plaats toen Jerome Powell aan het spreken was voor de Amerikaanse senaat. Als de Fed spreekt, dan luisteren de markten altijd", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer.

Bij het vorige rentebesluit besloot de Fed onverwacht om niet 50, maar 75 basispunten erbij te doen, om de inflatie te beteugelen, omdat de consumentenprijsinflatie uit de hand dreigde te lopen. Volgens Van Deijck was dit een blunder, omdat de markt daar niet op had gerekend, en omdat de Fed eigenlijk zou moeten kijken naar de kerninflatie, omdat de volatiele prijzen voor voeding en energie sowieso niet beheersbaar zijn voor de centrale bank. "Het leek alsof ze in paniek waren."

Woensdag valt uit de woorden van Powell op te maken dat hij de scherpe kantjes er afhaalt. "Hij zegt dat de vorige renteverhoging het gewenste effect heeft gehad, dat de economie is afgekoeld en het financiële klimaat is verslechterd. De rentegevoelige aandelen veerden daarna meteen op", concludeerde Van Deijck.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het consumentenvertrouwen in Europa in juni is gedaald met 1,9 procentpunt tot -24,0. De vertrouwensindex voor het eurogebied daalde met 2,4 procentpunt tot een stand van -23,6.

De Britse consumentenprijzen stegen in mei met 9,1 procent op jaarbasis nog iets harder dan de 9,0 procent in april.

Bedrijfsnieuws

Clariant wil terug naar drie divisies. Het aandeel daalde circa 1,5 procent.

De staalsector stond onder druk na een negatief rapport van JPMorgan. De zakenbank haalde het aandeel ArcelorMittal van de kooplijst en verlaagde het koersdoel stevig tot 32,50 euro. De koers van het aandeel verloor bijna 10,0 procent. Salzgitter en Voestalpine werden door JPMorgan zelfs op de verkooplijst gezet. De koers van het aandeel Salzgitter verloor ruim 11,0 procent en van Voestalpine circa 12,0 procent. Salzgitter verraste echter door na het rapport van JPMorgan met een outlookverhoging voor 2022 te komen. Zakenbank Jefferies zei dat beleggers echter al letten op wat er in 2023 in de staalmarkt gaat gebeuren, waardoor de outlookverhoging slechts tot een beperkte reactie zou leiden onder beleggers.

In Parijs steeg Worldline 2,0 procent en in Amsterdam ging sectorgenoot Adyen 3,7 procent hoger na een uitbreiding van een contract met McDonald's.



Engie won in de CAC40 1,5 procent, terwijl Carrefour bijna 7,0 procent lager noteerde.

De enige aandelenkoersen die het nog wel aardig deden, waren die van defensieve waarden, zag marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Zo won Heineken 2,0 procent. AB InBev won in Brussel 1,0 procent. De koers van het aandeel Beiersdorf steeg circa 0,5 procent.

In Frankfurt ging Deutsche Telekom aan de leiding met een winst van circa 1,7 procent. E.ON steeg 1,4 procent, terwijl BASF 5,5 procent daalde.

Euro STOXX 50 3.464,64 (-0,8%)

STOXX Europe 600 405,74 (-0,7%)

DAX 13.144,28 (-1,1%)

CAC 40 5.916,63 (-0,8%)

FTSE 100 7.089,22 (-0,9%)

SMI 10.528,34 (+0,5%)

AEX 641,87 (-1,0%)

BEL 20 3.702,81 (-0,9%)

FTSE MIB 21.788,57 (-1,4%)

IBEX 35 8.145,40 (-1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag min of meer onveranderd.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht lager gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten daalden woensdag in eerste instantie omdat beleggers zich opnieuw zorgen maken dat de agressieve plannen van de Federal Reserve om het monetair beleid aan te scherpen de VS in een recessie zouden kunnen leiden.

"Dit recessie-verhaal domineert de markt", zei marktanalist Sebastien Galy van Nordea Asset Management.

De markt veerde kort na opening op tijdens de getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell voor een senaatscommissie. De Federal Reserve is van plan om de rente te blijven verhogen totdat de centrale bank duidelijk bewijs ziet dat de inflatie vertraagt naar de doelstelling van 2 procent, zei Powell. De centrale bank verhoogde de rente vorige week met 0,75 procentpunt. Dat was de grootste renteverhoging sinds 1994.

"De komende maanden zullen we op zoek gaan naar overtuigend bewijs dat de inflatie omlaag gaat", aldus Powell "We hebben zowel het gereedschap dat we nodig hebben als de vastberadenheid die nodig zal zijn om de prijsstabiliteit te herstellen", voegde hij toe. Donderdag verschijnt Powell voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Tegen het einde van de handelsdag dook de markt uiteindelijk toch weer in negatief territorium.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 4,2 procent. De marktindex steeg van 307,4 naar 320,4.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,0 procent, ofwel 3,33 procent, lager op 106,19 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de samengestelde inkoopmanagersindex van juni en de wekelijkse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

De producent van schalie-olie en schaliegas Chesapeake Energy Corporation koopt voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen in, wat dubbel zo veel is als eerder gemeld. Volgens Chesapeake is de koers van het aandeel ondergewaardeerd. Het aandeel daalde circa 0,8 procent.

Ford gaat zijn elektrische auto's voor de Europese markt vervaardigen in Valencia. De toekomst van de fabriek in het Duitse Saarlouis is nu onzeker. Er werken nu 41.000 mensen voor Ford in Europa, van wie 6.000 in Valencia en 4.600 in Saarlouis. Het aandeel won 0,2 procent.

TPG Capital wil Convey Health van de beurs halen. In juni 2021 werd Convey, een bedrijf dat technologie levert voor medische betalingen, naar de beurs gebracht, maar nu biedt TPG 10,50 dollar om de aandelen terug te kopen. Er staat zo'n 25 procent van de aandelen uit.

S&P 500 index 3.759,89 (-0,1%)

Dow Jones index 30.483,13 (-0,2%)

Nasdaq Composite 11.053,08 (-0,2%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het groen.

Nikkei 225 26.158,30 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.258,99 (+0,6%)

Hang Seng 21.209,09 (+1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0566. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0568 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0593 op de borden.

USD/JPY Yen 135,43

EUR/USD Euro 1,0566

EUR/JPY Yen 143,11

MACRO-AGENDA:

00:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni vlpg (Jap)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Juni (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni vlpg (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni vlpg (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni vlpg (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni vlpg (VK)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni vlpg (VS)

16:00 Getuigenis Fed-voorzitter Powell monetair beleid in HvA (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 FedEx - Cijfers vierde kwartaal (VS)