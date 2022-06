Wall Street licht lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 3.759,89 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 30.483,13 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 11.053,08 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten daalden woensdag in eerste instantie omdat beleggers zich opnieuw zorgen maken dat de agressieve plannen van de Federal Reserve om het monetair beleid aan te scherpen de VS in een recessie zouden kunnen leiden.

"Dit recessie-verhaal domineert de markt", zei marktanalist Sebastien Galy van Nordea Asset Management.

De markt veerde kort na opening op tijdens de getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell voor een senaatscommissie. De Federal Reserve is van plan om de rente te blijven verhogen totdat de centrale bank duidelijk bewijs ziet dat de inflatie vertraagt naar de doelstelling van 2 procent, zei Powell. De centrale bank verhoogde de rente vorige week met 0,75 procentpunt. Dat was de grootste renteverhoging sinds 1994.

"De komende maanden zullen we op zoek gaan naar overtuigend bewijs dat de inflatie omlaag gaat", aldus Powell "We hebben zowel het gereedschap dat we nodig hebben als de vastberadenheid die nodig zal zijn om de prijsstabiliteit te herstellen", voegde hij toe. Donderdag verschijnt Powell voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Tegen het einde van de handelsdag dook de markt uiteindelijk toch weer in negatief territorium.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 4,2 procent. De marktindex steeg van 307,4 naar 320,4.

De euro/dollar noteerde op 1,0568. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0562 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0525 op de borden.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,0 procent, ofwel 3,33 procent, lager op 106,19 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de samengestelde inkoopmanagersindex van juni en de wekelijkse olievoorraden.

Bedrijfsnieuws

De producent van schalie-olie en schaliegas Chesapeake Energy Corporation koopt voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen in, wat dubbel zo veel is als eerder gemeld. Volgens Chesapeake is de koers van het aandeel ondergewaardeerd. Het aandeel daalde circa 0,8 procent.

Ford gaat zijn elektrische auto's voor de Europese markt vervaardigen in Valencia. De toekomst van de fabriek in het Duitse Saarlouis is nu onzeker. Er werken nu 41.000 mensen voor Ford in Europa, van wie 6.000 in Valencia en 4.600 in Saarlouis. Het aandeel won 0,2 procent.

TPG Capital wil Convey Health van de beurs halen. In juni 2021 werd Convey, een bedrijf dat technologie levert voor medische betalingen, naar de beurs gebracht, maar nu biedt TPG 10,50 dollar om de aandelen terug te kopen. Er staat zo'n 25 procent van de aandelen uit.