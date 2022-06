Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, vanwege een hernieuwde focus op een mogelijke recessie in de VS, die de vraag naar energieproducten zou kunnen verminderen. "Zorgen over een recessie en de ontmoeting van morgen tussen vertegenwoordigers van de Amerikaanse olie-industrie en de Amerikaanse president Joe Biden worden genoemd als de redenen voor de hernieuwde prijsdaling", zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank. "Biden uitte vorige week harde kritiek op raffinaderijen en beschuldigde hen ervan te weinig benzine te produceren en misbruik te maken van de recordhoge crack-spreads om winst te maken ten koste van automobilisten", voegde hij toe. Zoals algemeen werd verwacht, riep het Witte Huis woensdag het Congres op om de federale gasbelasting voor drie maanden op te schorten en werd aan de respectieve Amerikaanse staten om soortgelijke maatregelen gevraagd. Fritsch zei dat het probleem met een moratorium op de gasbelasting is dat het waarschijnlijk de prijzen ondersteunt door de vraag naar benzine te stimuleren. "Als de benzineprijzen niet scherp dalen als reactie, of slechts kort dalen, zal de olie-industrie waarschijnlijk met toenemende kritiek te maken krijgen", zei hij. De federale overheid heft een belasting van 18 cent per gallon benzine en een belasting van 24 cent per gallon diesel. Sommigen voorzien dat een moratorium slechts een bescheiden effect op de prijzen zal hebben. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,0 procent, ofwel 3,33 procent, lager op 106,19 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

