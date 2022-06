Jaarvergadering Vivoryon akkoord met alle agendapunten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Vivoryon zijn tijdens de jaarvergadering van het bedrijf akkoord gegaan met alle agendapunten. Dit meldde het Duitse biotechbedrijf met een notering in Amsterdam woensdag nabeurs. Aandeelhouders gaven tijdens de bijeenkomst onder andere hun goedkeuring aan de benoeming van Claudia Riedl en Samir Shah tot leden van de niet-uitvoerende raad van bestuur. Alle bestaande overige leden van het bestuur werden herbenoemd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.