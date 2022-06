Powell haalt scherpe kantjes van somber Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs ia na twee groene beursdagen weer in het rood gesloten, maar de verliezen werden aan het einde van de handelsdag aanzienlijk beperkt, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell erop hintte dat de laatste renteverhoging het benodigde effect heeft gehad.

De AEX daalde in de ochtend nog tot onder de 634 punten, maar sloot uiteindelijk 0,95 procent lager op 641,87 punten.

"De draai vond plaats toen Jerome Powell aan het spreken was voor de Amerikaanse senaat. Als de Fed spreekt, dan luisteren de markten altijd", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer.

Bij het vorige rentebesluit besloot de Fed onverwacht om niet 50, maar 75 basispunten erbij te doen, om de inflatie te beteugelen, omdat de consumentenprijsinflatie uit de hand dreigde te lopen. Volgens Van Deijck was dit een blunder, omdat de markt daar niet op had gerekend, en omdat de Fed eigenlijk zou moeten kijken naar de kerninflatie, omdat de volatiele prijzen voor voeding en energie sowieso niet beheersbaar zijn voor de centrale bank. "Het leek alsof ze in paniek waren."

Woensdag valt uit de woorden van Powell op te maken dat hij de scherpe kantjes ervan afhaalt. "Hij zegt dat de vorige renteverhoging het gewenste effect heeft gehad, dat de economie is afgekoeld en het financiele klimaat is verslechterd. De rentegevoelige aandelen veerden daarna meteen op", concludeerde Van Deijck.

Eerder op de dag was het nog somberheid troef, toen de winsten van dinsdag weer geheel waren verdampt.



Voorbeurs kwam het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek al met een serie cijfers. Daaruit bleek onder meer dat het consumentenvertrouwen is gedaald naar het laagste punt ooit. De prijsstijging van koopwoningen lijkt af te toppen.

De Britse consumentenprijzen stegen in mei met 9,1 procent op jaarbasis nog iets harder dan de 9,0 procent in april.



De euro/dollar steeg. Na een aanvankelijke daling handelde op 1,0593 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,276 procent.

Olie werd 3 procent goedkoper op 111,20 dollar voor Brent en 105,84 dollar voor WTI.

Stijgers en dalers

In de AEX was Adyen de uitblinker met een koerswinst van 3,7 procent na een uitbreiding van het contract met McDonald's. De samenwerking in de app van de hamburgerketen in het Verenigd Koninkrijk wordt vanwege succes uitgebreid naar de Verenigde Staten.

ArcelorMittal ging hard onderuit en verloor 10 procent. Een recessie zou de staalprijs sterk laten dalen. JPMorgan haalde het aandeel van zijn kooplijst en verlaagde het koersdoel van 48,00 naar 32,50 euro. De zakenbank zette zelfs een verkoopadvies op Salzgitter, maar die staalreus kwam later op de dag juist met een outlookverhoging.

Shell was een sterke daler, met een koersverlies van 3,5 procent, door de lagere olieprijs.

Heineken sloot juist 2 procent hoger.

In de AMX was Fagron gewild met een plus van 2 procent.

Galapagos verloor 3,6 procent. Het bedrijf investeert met twee overnames in technologie voor kankertherapie van de nieuwe generatie, gebaseerd op witte bloedcellen. Zakenbank Bryan Garnier meent dat dit niet het type overnames is waar Galapagos zich op moet richten. Ook analist Jos Versteeg van InsingerGilissen zei "niet dol" te zijn op dit soort overnames in onbekend terrein, hoe veelbelovend de nieuwe systemen ook kunnen klinken. Galapagos heeft nog veel meer geld in kas en hij voorziet dat er nog een aantal kleine overnames volgen, maar vooralsnog beschouwt Versteeg het aandeel als "dood geld".



Ook Aperam had last van de somberheid over de staalmarkt en sloot 3,6 procent lager. Nog slechter verging het TKH en vooral AMG. Die laatste daalde bijna 6 procent. Van Eck Associates heeft een kleiner belang in AMG gemeld.

In de AScX won CM.com 4,5 procent en Avantium 3 procent. Bierbrouwer Carlsberg wil het PEF-bioplastic van Avantium gaan gebruiken voor verschillende verpakkingstoepassingen, waaronder een plantaardige en volledig recycleerbare bierfles.

Majorel verloor 4 procent en Vivoryon 4,5 procent.

Tussenstand Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 hadden de Amerikaanse beurzen hun verlies weggewerkt en de winst voor de Nasdaq liep zelfs op richting een procent.