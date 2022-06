Salzgitter verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Salzgitter heeft woensdag de outlook voor 2022 verhoogd. Voor belastingen rekent de staalfabrikant nu op een winst van 1,0 tot 1,2 miljard euro. Bij de kwartaalcijfers in april zei Salzgitter dat het rekende op 750 tot 900 miljoen euro voor dit jaar. De jaaromzet wordt dan ook geraamd op circa 13 miljard euro, ruim 2 miljard euro meer dan eerder. Salzgitter wees op de goede prestaties bij de staalproductie en de handelstak van het bedrijf in het tweede kwartaal. Nu de prijsstijgingen lijken af te toppen, verwacht Salzgitter dat de marges nauwer worden in de tweede jaarhelft. Maar dat is volgens de staalfabrikant dus geen reden om de outlook niet te verhogen. Op 11 augustus komt Salzgitter met de halfjaarcijfers. Bron: ABM Financial News

