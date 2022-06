Kepler Cheuvreux: overname Go-Solar door D’Ieteren complementeert aanbod Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De overname van Go-Solar door D’Ieteren zorgt voor een completer aanbod binnen de autodivisie van de holding. Dit stelden analisten van Kepler Cheuvreux woensdag. Go-Solar biedt installanties van zonnepanelen en batterijen aan, waardoor klanten van D’Ieteren en haar dochter Edi naast consumenten ook producenten van groene energie kunnen worden. Het is volgens Kepler complementair met de rest van het aanbod binnen D’Ieteren Auto, wat ook de strategie van de groep is. Volgens het beurshuis blijft ‘nieuwe mobiliteit’ wel een beperkt onderdeel binnen de afdeling. In 2021 leverde dit slechts 1 procent van de omzet. Ruim 80 procent van de omzet kwam dan weer van import van auto's. Kepler heeft een koopadvies met koersdoel van 195,00 euro staan voor D’Ieteren. Het aandeel noteerde woensdag op een rode beurs 2,9 procent lager op 133,00 euro. Bron: ABM Financial News

