Transavia schrapt 240 vluchten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Luchtvaartmaatschappij Transavia zal tussen 7 juli en 14 augustus 240 vluchten schrappen. Dit maakte het onderdeel van Air France-KLM woensdag bekend. Reden voor deze ingrepen is het tekort aan personeel op Schiphol deze zomer en de verplichte reductie in capaciteit voor de luchtvaartmaatschappijen. Aan circa 70 procent van de betrokken passagiers kan volgens Transavia een alternatieve vlucht worden aangeboden. Als dit niet lukt, wordt voorzien in teruggave van de ticketkosten of is uitstel mogelijk. Half juli, als bekend wordt hoeveel capaciteit Transavia moet opgeven tot eind augustus, informeert de maatschappij de passagiers die tussen 15 en 28 augustus vliegen. Mogelijk zijn er ook voor de eerste twee weken van augustus extra annuleringen nodig. Transavia heeft besloten ook al voor een deel van augustus haar capaciteit te reduceren zodat meer passagiers duidelijkheid krijgen over wel of niet doorgaan van hun geboekte reis. Bron: ABM Financial News

