Video: AEX dreigt naar 600 punten te zakken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is er dinsdag niet in geslaagd om boven de 650 punten te herstellen en nu dreigt er een correctie tot 600 punten. Dit zegt marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland voor de camera tegen ABM Financial News. Een belangrijke steun ligt op 633 punten, slechts een paar punten onder de huidige koers. En als die wordt gebroken, dan ligt volgens Bouhmidi de weg naar de 600 punten helemaal open. Reden voor het pessimisme op de aandelenmarkten is volgens de analist de vrees voor een recessie. Maar in een recessie is het niet zo dat geen enkel aandeel meer koopwaardig is. Beleggers moeten volgens Bouhmidi dan uit cyclische en techaandelen, maar juist in defensieve waarden zoals Heineken en KPN. "Dat zijn momenteel interessante waarden", vindt hij. Klik hier voor: AEX dreigt richting 600 punten te gaan Bron: ABM Financial News

