Chesapeake verdubbelt aandeleninkoop

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chesapeake Energy Corporation heeft de inkoop van eigen aandelen verdubbeld ten opzichte van het al lopende programma. Dit maakte de Amerikaanse producent van schaliegas en -olie woensdag bekend. Dit betekent dat er voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen zal worden ingekocht. Volgens Chesapeake is de koers van het aandeel ondergewaardeerd. Tot nog toe kocht de onderneming uit Oklahoma circa 5,4 miljoen eigen aandelen in tegen een gemiddelde koers van 89 dollar per aandeel. Het bedrijf geeft zichzelf tot eind 2023 de tijd om het verhoogde inkoopprogramma te voltooien. Bron: ABM Financial News

