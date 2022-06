Futures Wall Street wijzen omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, en lijken daarmee een fors deel van de winst van dinsdag weer te gaan inleveren. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 1,5 procent in het rood. Bij beleggers kregen zorgen over de renteverhogingen door de Federal Reserve weer de overhand, omdat dit een recessie zou kunnen veroorzaken. Fed-voorzitter Jerome Powell spreekt woensdag voor een senaatscommissie als de markt opengaat. Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital verwacht geen grote verrassingen. Vermoedelijk herhaalt Powell wat hij ook zei bij het laatste rentebesluit van de Fed. De S&P500 is dit jaar al 21 procent gedaald, door de renteverhogingen die bedoeld zijn om de hoge inflatie te temmen. "Het lijkt er niet op dat de Fed deze daling van de S&P500 ziet als iets dat stuk is gegaan, en de huidige retoriek van de Fed is dat de Amerikaanse economie hogere rentes aankan", aldus ING. "Het sprongetje omhoog van Amerikaanse aandelen na de vrije dag maandag vertoont tekenen een kort leven beschoren te zijn, aangezien er geen belangrijke cijfers waren die een aanhoudende koopgolf konden ondersteunen", zei Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown. De olieprijs daalde sterk door hernieuwde zorgen over recessierisico's. Een augustus-future West Texas Intermediate daalde 5,0 procent tot 104,00 dollar, terwijl een augustus-future Brent 4,5 procent goedkoper werd op 109,51 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0516. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een 1,0532 op de borden. Bedrijfsnieuws TPG Capital wil Convey Health van de beurs halen. In juni 2021 werd Convey, een bedrijf dat technologie levert voor medische betalingen, naar de beurs gebracht, maar nu biedt TPG 10,50 dollar om de aandelen terug te kopen. Er staat zo'n 25 procent van de aandelen uit. De Chinese fabrikant van elektrische auto's Li heeft een nieuw model onthuld. Het aandeel steeg 12 procent na een uur handel en stonden later nog 9 procent hoger. Slotstanden Wall Street boekte dinsdag forse winsten. De S&P500-index klom 2,45 procent tot 3.764,79 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 2,51 procent tot 11.069,30 en de Dow Jones-index sloot 2,15 procent hogere op 30.530,25 punten. Bron: ABM Financial News

