Europese beurzen lager rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, waarbij het er op begint te lijken dat beleggers steeds meer een aankomende recessie inprijzen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 1,6 procent op 399,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 2,2 procent naar 12.996,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,8 procent met een stand van 5.855,44 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 1,4 procent naar 7.053,54 punten. "De financiële markten worstelden dit jaar aanvankelijk met oplopende rentes. Wat natuurlijk een direct gevolg was van snel oplopende inflatie en een ongekende draai van centrale banken richting een minder ruim monetair beleid. Maar gaandeweg maakte rentevrees plaats voor recessievrees. Hoge inflatie tast de koopkracht van consumenten aan, wat mogelijk zou kunnen leiden tot een recessie. Dus werd de inflatieangst wat minder", aldus beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen. Uit de eurozone komt het voorlopige consumentenvertrouwen over juni. Vanmiddag verschijnt de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Jerome Powell voor de Senaat. Andere sprekers zijn vandaag verder de vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos, de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin en van de Fed van Chicago Charles Evans. Olie werd woensdag flink goedkoper. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 4,8 procent in het rood op 104,31 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 109,92 dollar werd betaald, een daling van 4,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0516. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0486 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0532 op de borden.



Bedrijfsnieuws Clariant wil terug naar drie divisies. De koers van het aandeel noteerde 4,5 procent lager. In Parijs tekende zich vandaag het omgekeerde beeld af ten opzichte van dinsdag rond het middaguur, met vandaag slechts drie stijgers. Van de overgebleven 37 hoofdaandelen noteerden er vier een verlies van minder dan 1 procent, de rest zat er boven. In Frankfurt was het hetzelfde laken en pak: drie koersstijgingen en hier zeven verliezers die de schade onder het procent konden houden. De staalsector stond onder druk na een negatief rapport van JPMorgan. De zakenbank haalde het aandeel ArcelorMittal van de kooplijst en verlaagde het koersdoel stevig tot 32,50 euro. De koers van het aandeel verloor 7 procent. Salzgitter en Voestalpine werden door JPMorgan zelfs op de verkooplijst gezet. De koers van het aandeel Salzgitter verloor 13 procent, van Voestalpine circa 9 procent. De enige aandelenkoersen die het nog wel aardig deden, waren die van defensieve waarden. Zo wonnen die van Heineken en Unilever in Amsterdam enkele tienden van een procent en maakte de koers van het aandeel AB InBev in Brussel een pas op de plaats. De koers van het aandeel Beiersdorf steeg een half procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,7 procent in het rood. De S&P500-index klom dinsdag 2,5 procent tot 3.764,79 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 2,5 procent tot 11.069,30 en de Dow Jones-index sloot 2,2 procent hoger op 30.530,25 punten. Bron: ABM Financial News

