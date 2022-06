Wereldwijd weer minder staal geproduceerd

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale staalproductie is in mei gedaald. Dit bleek woensdag uit cijfers van brancheorganisatie World Steel Association.

In totaal maakten de 64 staalproducerende landen in mei 169,5 miljoen ton staal. Dat is 3,5 procent minder dan mei 2021.

In China, wereldwijd met afstand de grootste fabrikant van staal, daalde de productie 3,5 procent tot 96,6 miljoen ton. Voor Azië en Oceanië als geheel was de daling minder sterk, namelijk 1,7 procent. Dit was te danken aan een productiestijging in India met ruim 17 procent tot 10,6 miljoen ton.

In Rusland, de voormalige Sovjet-Unie en Oekraïne daalde de productie met 19 procent tot 7,4 miljoen ton. Dit kwam vooral door Oekraïne, want in Rusland daalde de productie met maar 1,4 procent. In de EU was de daling 6,8 procent tot tot 12,9 miljoen ton, waarbij de productie in Duitsland zelfs met 11,5 procent terugviel.