Valuta: euro rond 1,05 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,05 dollar in afwachting van wat de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Jerome Powell over het monetaire beleid gaat zeggen tegen een speciaal comité in de Amerikaanse Senaat.

"En de vraag zal zijn in hoeverre de Fed zelf vindt dat het afdoende gas geeft", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Voorlopig bevindt de markt zich in een risico-averse atmosfeer."

Mevissen verwacht nog altijd dat de euro in de loop van volgende maand daalt richting 1,03 dollar. "Daarna verwachten we een geleidelijk herstel naar de huidige niveaus", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag.

In het Verenigd Koninkrijk werd over mei een prijsstijging op maandbasis gemeld van 0,7 procent, een stuk lager dan de stijging met 2,5 procent in april ten opzichte van maart. De producentenprijzen stegen in mei op maandbasis met 1,6 procent, en ook dat was minder dan de stijging in april van 2,8 procent. De stijging van de consumentenprijzen kwam overeen met de verwachting en die van de producentenprijzen was iets hoger dan verwacht.

Desondanks was Mevissen na publicatie van deze data niet optimistisch. "De trend op jaarbasis is nog altijd robuust", aldus de analist.

Wat Mevissen betreft kunnen de Amerikaanse hypotheekaanvragen vanmiddag weer de nodige aandacht vragen, nu de rentes in de VS oplopen.

Vanmiddag volgt dus de monetaire getuigenis van Powell voor de Senaat. Uit de eurozone komt het voorlopige consumentenvertrouwen over juni. "Ook dat cijfer kan rekening op de nodige aandacht, zo verwachten wij", aldus Mevissen.

Sprekers zijn vandaag verder de vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos, de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin en van de Fed van Chicago Charles Evans.

De euro noteerde woensdag 0,3 procent lager op 1,0506 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8598 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,5 procent en noteerde op 1,2219 dollar.