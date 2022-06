Arcelor stevig onderuit op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs levert na twee groene beursdagen weer stevig in. Woensdag rond elf uur daalde de AEX 2,1 procent naar 634,68 punten. "Het is weer risk off. Wat er gisteren bijkwam is er al weer vanaf en de AEX staat rond de niveaus van maandagmorgen", aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. "Defensief blijft wat hangen, maar er is weinig om in te schuilen", meent hij. "De financiële markten worstelden dit jaar aanvankelijk met oplopende rentes. Wat natuurlijk een direct gevolg was van snel oplopende inflatie en een ongekende draai van centrale banken richting een minder ruim monetair beleid. Maar gaandeweg maakte rentevrees plaats voor recessievrees. Hoge inflatie tast de koopkracht van consumenten aan, wat mogelijk zou kunnen leiden tot een recessie. Dus werd de inflatieangst wat minder", aldus beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen. Beleggers moesten het vooralsnog doen met weinig richtinggevend nieuws. De markt wacht op eventuele nieuwe winstwaarschuwingen en de halfjaarcijfers, met dan vooral de outlook voor de tweede jaarhelft, aldus Schutte. Voorbeurs kwam het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek al met een serie cijfers. Daaruit bleek onder meer dat het consumentenvertrouwen is gedaald naar het laagste punt ooit. De prijsstijging van koopwoningen lijkt af te toppen. De Britse consumentenprijzen stegen in mei met 9,1 procent op jaarbasis nog iets harder dan de 9,0 procent in april. Later vandaag verschijnt voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve voor het Amerikaanse Congress. Schutte verwacht dat Powell hier zal herhalen wat hij ook na de laatste rentevergadering van de Fed zei. De euro/dollar handelt op 1,0501 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,231 procent. Olie wordt circa 4 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX gaan de meeste aandelen stevig lager. Just Eat Takeaway, Shell, en Signify dalen 4,5 tot 5 procent en ArcelorMittal verliest zelfs 8 procent. De staalreus werd door JPMorgan van de kooplijst gehaald met een koersdoelverlaging van 48,00 naar 32,50 euro. En ook de grondstoffenprijzen staan wat onder druk, voegde de zakenbank toe. Unilever en Heineken boeken winsten van 0,7 en 0,8 procent. KPN stijgt 0,1 procent. In de AMX weet alleen JDE Peet's een koerswinst van een half procent te boeken. Aperam en AMG zijn met verliezen van 6,6 en 7,2 procent de grootste dalers. Van Eck Associates heeft een kleiner belang in AMG gemeld. Galapagos verliest 3,0 procent na aankondiging van twee overnames. Zakenbank Bryan Garnier meent dat dit niet het type overnames is waar Galapagos zich op moet richten. In de AScX zijn maar twee stijgers te vinden. Azerion wint een procent en Avantium 0,3 procent. Bierbrouwer Carlsberg wil PEF van Avantium gaan gebruiken voor verschillende verpakkingstoepassingen, waaronder zijn fibre bottle, een plantaardige en volledig recycleerbare bierfles. Majorel en Vivoryon dalen 5,1 en 6,4 procent. Het lokaal genoteerd Geojunxion wint 7,1 procent en Lucas Bols 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.