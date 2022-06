AEX start diep in het rood, ArcelorMittal verliest 5,5% Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag, zoals voorzien, met verlies van start gegaan. De AEX daalde 1,7 procent naar 637,11 punten. In de hoofdindex noteerden vrijwel alle aandelen het rood in. De grootste daler is ArcelorMittal, nadat JPMorgan het aandeel van de kooplijst haalde en het koersdoel stevig verlaagde. Het aandeel daalde 5,5 procent. Just Eat Takeaway en Adyen verloren 2,9 en 4,9 procent. Unilever en KPN wonnen enkele tienden van een procent. In de AMX ging Galapagos na de aankondiging van twee overnames 0,7 procent in het groen. Flow Traders steeg 0,2 procent. Aperam en AMG daalden bijna 4 procent. Van Eck Associates heeft een kleiner belang in AMG gemeld. Smallcapper Azerion won 1,5 procent en Majorel 0,8 procent. BAM en Vivoryon daalden 3,2 en 4,1 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.