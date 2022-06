WDP koopt site in Bornem en geeft hiervoor nieuwe aandelen uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft een site in Bornem gekocht. Dit liet de vastgoedinvesteerder woensdagochtend weten. Deze site is gelegen langs de Rijksweg N16, bestaat uit een kantoorgebouw van circa 2.900 vierkante meter dat is verhuurd aan healthcare producent Lonza en een perceel van circa 32.000 vierkante meter voor de ontwikkeling van een nieuwbouwmagazijn van circa 18.000 vierkante meter. De acquisitie, met een investeringswaarde van 18,8 miljoen euro, wordt betaald met 626.526 nieuwe aandelen WDP. De nieuwe aandelen worden voor 29,93 euro per stuk uitgegeven. Bron: ABM Financial News

