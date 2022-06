Avantium en Carlsberg zetten PEF verder in de markt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium en de Deense bierbrouwer Carlsberg hebben met een overeenkomst een volgende stap gezet in de commercialisering van verpakkingsmateriaal op een plantaardige basis die Avantium vanaf 2024 wil gaan leveren. Dit maakte het Amsterdamse bedrijf dat zich bezighoudt met hernieuwbare chemie woensdag bekend, zonder verdere financiële details te verstrekken. Het betreft een voorwaardelijke overeenkomst voor de afname van een vast volume PEF uit de zogeheten 'FDCA Flagship Plant' die Avantium wil opstarten. Carlsberg wil PEF gebruiken voor verschillende verpakkingstoepassingen, waaronder zijn fibre bottle, een plantaardige en volledig recycleerbare bierfles. Avantium en Carlsberg zijn sinds 2019 partners. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.