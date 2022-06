'Galapagos doet niet juiste type overnames' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De door Galapagos aangekondigde overnames zijn niet van het type waarop de belegger zit te wachten. Dit stelden analisten van Bryan Garnier woensdag. Galapagos neemt Cellpoint en Aboundbio over om de toegang tot celtherapie van de volgende generatie te versnellen. Het bedrijf betaalt 125 miljoen euro voor CellPoint in contanten, met mijlpaalbetalingen tot 100 miljoen euro. Voor Aboundbio betaalt Galapagos 14 miljoen dollar. "We zijn neutraal tot negatief over de impact die deze overnames hebben op Galapagos", schreef analist Dylan van Haaften. Hij meent dat de overnames niet erg goed passen bij de expertise van Galapagos. Daarentegen kosten de overnames slechts een klein deel van de oorlogskas van 4,6 miljard euro van Galapagos, nuanceerde hij. Van Haaften denkt dat er dan ook nog veel overnames zullen volgen. Daarbij zal Galapagos volgens hem meer moeten inzetten op de acquisitie van bedrijven die aan het einde van hun onderzoeksfase zitten of zelfs al op de markt zijn. Reden om het aandeel nu te verkopen ziet de analist niet. Hij herhaalde zijn koopadvies met een koersdoel van 65,00 euro. Bron: ABM Financial News

