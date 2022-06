Rode start voor AEX in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk lager van start. Circa een uur voor de openingsbel noteerde de future op de AEX ruim een procent lager. Dinsdagavond sloot Wall Street nog stevig hoger. Deze positieve stemming was volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade vooral te danken aan koopjesjagers. Hij waarschuwde dat dit mogelijk niet meer is dan een zogeheten 'dead cat bounce'. En na twee dagen van winst lijken beleggers vandaag de kat uit de boom te kijken, in afwachting van wat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vandaag aan het Congress te vertellen heeft. Verder zijn de ogen nog gericht op het consumentenvertrouwen in de eurozone en de consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk. Voorbeurs kwam het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek al met een serie cijfers. Daaruit bleek onder meer dat het consumentenvertrouwen is gedaald naar het laagste punt ooit. De prijsstijging van koopwoningen lijkt af te toppen. De euro/dollar handelde vanochtend op 1,0492. Olie wordt bijna 4 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Galapagos neemt Cellpoint en Aboundbio over om de toegang tot celtherapie van de volgende generatie te versnellen. Het bedrijf betaalt 125 miljoen euro voor CellPoint in contanten, met mijlpaalbetalingen tot 100 miljoen euro.

Voor Aboundbio betaalt Galapagos 14 miljoen dollar. IMCD neemt het Chinese distributiebedrijf Welex over. Financiële details werden niet gegeven door IMCD. Het aandeel ArcelorMittal komt mogelijk in beweging, nadat JPMorgan het aandeel van de kooplijst haalde en het koersdoel stevig verlaagde van 48,00 naar 32,50 euro. Slotstanden Wall Street De Dow Jones index sloot dinsdag 2,2 procent hoger op 30.530,25 punten en de breder samengestelde S&P 500 index won zelfs 2,5 procent op 3.764,79 punten. Techbeurs Nasdaq steeg ook 2,5 procent, naar 11.069,30 punten. Bron: ABM Financial News

